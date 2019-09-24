على عبد العال يلتقى اليوم رئيس برلمان اليمن وسفير الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بسلطان البركانى رئيس برلمان اليمنى ويحضر اللقاء السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل المجلس.

ويبحث اللقاء الوضع فى اليمن ودور البرلمانات العربية ومن بينها البرلمان المصرى فى دعم اليمن.

كما يلتقى الدكتور على عبد العال اليوم أيضا بـ" لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة، حيث يتم بحث دعم العلاقات بين الصين ومصر على الصعيد الاقتصادى والسياسى. ويلتقى أيضا رئيس مجلس سيرجى راتشكوف سفير بيلا روسيا بالقاهرة ويتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل دعمها في كافة المجالات.

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