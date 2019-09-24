شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الطالبية: المصريون استوعبوا درس "يناير" ولن يسمحوا بهدم وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، بوعى الشعب المصرى وشعوره بالمسئولية الوطنية تجاه الوطن، لافتا إلى أن المصريون استوعبوا ما حدث فى يناير 2011.

وقال النائب فى بيان: "المصريون استوعبوا درس يناير، وما حدث بعدها من تراجع ملحوظ لدور مؤسسات الدولة، وحالة الانفلات الأمنى التى عانى منها الجميع".

وأكد عبد الحميد، أن المصريون لن يسمحوا لأى قوى بهدم الوطن والدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب التى تستهدف تعطيل الدولة المصرية، وتقويض جهود القيادة السياسية فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى.

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كما لفت عبد الحميد إلى دور وسائل الإعلام الوطنية فى التصدى لأكاذيب وشائعات بعض الجماعات الإرهابية، التى تنشر وتروج لأفكارها المتطرفة وأكاذيبها المسمومة التى تهدف للنيل من عزيمة المصريين وبث اليأس والإحباط فى نفوسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.