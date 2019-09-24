شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التنسيق بين الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، خاصة وأن القانون حظر التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها القضاء على ظاهرة النمو العشوائى، والبناء المخالف، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء العشوائيات، وتطوير العديد منها على مستوى الجمهورية.

وأشار طوبيا، إلى أن الأحوزة المخططات التفصيلية لابد أن يُراعى فيها الزيادة السكانية خاصة فى القرى والمدن، ولهذا لابد من بحث التوسع الرأسى، خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، على أن يكون هناك خطوة استباقية وعدم الانتظار لحين الانتهاء من حالات البناء ومن ثم يصبح أمر واقع يصعب إزالة هذه المبانى وبماء عليه يتم تقنين أوضاع خاطئة، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر والانتهاء من الأحوزة ومخططاتها التفصيلية.

الجدير بالذكر أن الحكومة بدأت فى الحادى عشر من شهر يوليو الماضى، تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد اقرار اللائحة التنفيذية، وتضمنت اللائحة العديد من التسهيلات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائى.