شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: على عبد العال لم يدع لاختيار أمين عام المجلس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن حتى هذه اللحظة لم يدع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هيئة المكتب للانعقاد لترشيح الأمين العام الجديد للمجلس، وذلك بعد استقالة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق.

وأضاف "الشريف"، أنه سيتم دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد فى القريب العاجل، لبحث اختيار الأمين العام الجديد للمجلس.

كان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق تقدم باستقالته من منصبه، فى نهاية شهر أغسطس الماضى.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اختيار الأمين العام الجديد، يكون من خلال ترشيح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اسم الأمين العام، وبعد موافقة مكتب المجلس يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس فى أول جلسة.

وتنص المادة "416" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

ومن المقرر، أن يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق الأول من شهر أكتوبر 2019.