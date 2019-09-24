أسعار الدولار ترتفع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما انخفض السعر في بنك التعمير والإسكان، واستقر في 5 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنكي البركة، وكريدي أجريكول إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.27 جنيه، وزاد سعر البيع قرشين إلى 16.37 جنيه.

بينما انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.