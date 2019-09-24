الإسكان: صفحة على "فيسبوك" بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تدشين صفحة رسمية للجنة وزارة الإسكان، المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، على الرابط الإلكتروني "https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo".

وأوضحت أن الصفحة للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص.

وأضافت وكيل أول الوزارة، في بيان، اليوم، أن الصفحة تُعد الصفحة الرسمية للجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019 للرد على استفسارات الجهات الادارية فيما يتعلق بالقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدة أن الصفحة ترحب باستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون للرد عليها مباشرة.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن تدشين تلك الصفحة يأتى فـي إطار حرص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذا المواطنين.