بالصور.. محافظ أسوان: الانتهاء من المشروعات الحيوية في موعدها المحدد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بإجمالي 14 مشروع، في قطاعات عديدة للمحافظة، باعتمادات تصل لحوالي 609 مليون جنيهًا، منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر، بجانب 289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وذلك بهدف دعم البنية والمرافق الأساسية ورفع جودة الخدمات الجماهيرية، وهو الذى يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني.

وحضر الاجتماع، اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء محمد عامر رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب ممثل إدارة الأشغال العسكرية، ورؤساء المراكز ومديري الصحة والإسكان والكهرباء وجهاز التعمير والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمالية والشباب والرياضة، وشبكة المعلومات الجغرافية GIS والمكتب الفني.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ في الأعمال المتبقية بالمشروعات المختلفة، من خلال التعاون بين كافة الجهات، والتواصل المباشر فيما بينها والبعد عن الإجراءات الروتينية لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، ولاسيما أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات، فيما جاري العمل في 7 مشروعات أخرى.

وكلف اللواء أحمد إبراهيم كافة الجهات المعنية بإعداد بيان وافٍ، عن ما تم تنفيذه من أعمال وما تبقى من أعمال أخرى والتوقيت الزمنى للانتهاء منها، على أن يراعى فيها الجدية والسرعة مع تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ لعرض الموقف بشكل كامل، خلال الاجتماع المقرر انعقاده الإثنين القادم، وذلك بهدف تحقيق العوائد الإيجابية بشكل ملموس، موجهاً بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة للمشروعات وإدارة GIS ومسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والطرق، لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم بالمناطق المستهدف تنفيذ مشروعات تحيا مصر بها، لتلافي أي عوائق لسير العمل.