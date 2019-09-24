البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13663 نقطة.
كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
وكانت مؤشرات البورصة واصلت أمس الاثنين تراجعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب، وإقبال من المصريين والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13653 نقطة.
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