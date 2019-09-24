23 مشروعًا للمشاركة في التصفيات النهائية لرواد ورائدات أعمال أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تنطلق اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثانية لرواد ورائدات أعمال أسوان.

وتأهل في المسابقة 23 مشروعًا في مجالات مختلفة، يتنافسون على جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذي يجري تنفيذه بالتعاون مؤسسة الأغا خان والحكومة الكندية.

وتنوعت المشروعات المشاركة في المسابقة ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها المشروعات في القطاعات الخدمية، والصناعية، والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى في مجال الفنون والموسيقى والمشروعات الصديقة للبيئة، ومشروعات رواد ورائدات أعمال القرية.

ويشارك في اللجنة التحكيمية للتصفيات النهائية المهندس أحمد عثمان، رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة، وإبراهيم عبد اللطيف مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "فرع أسوان"، والدكتور ياسر دهب مساعد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري للتدريب وخدمة المجتمع فرع جنوب الوادي، وسلمى السايح نائب العضو المنتدب لمؤسسة Ahead of the Curve ووائل الرشيدي، شركة Guiders ومستشار معتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ورنا عز مسئولة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.