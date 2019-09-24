بلاغ رسمي يتهم "الجزيرة" القطرية ببث فيديوهات لمظاهرات وهمية في مصر

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد قناة الجزيرة القطرية، وقنوات إخوانية أخرى بسبب تعمدها بث مظاهرات قديمة ومفبركة زاعمة أنها تحدث في مصر.

وقال المحامي أيمن محفوظ في دعواه: إن ما قامت به قنوات ”الجزيرة“ وقنوات الإخوان من قطر وتركيا مثل: الشرق، ووطن، ومكملين، من بث فيديوهات مزورة لمظاهرات وهمية جابت شوارع ومدن مصر تعد جريمة دولية في إطار الحرب على مصر.

وأوضح محفوظ أن القانون الدولي يجرم هذه الأفعال في الفصل السابع من ميثاق المنظمة، وهي عقوبات ملزمة وتنفذ بالقوة إذا استدعى الأمر.

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وطالب المحامي المصري الحكومة برد فعل دولي قانوني ضد تلك القنوات التي أرادت أن تصيب مصر بفقدان الأمل، متابعًا: ”لكن الشعب ازداد تماسكًا ووحده حول قيادته“.

وأشار محفوظ في بلاغه إلى أن هناك فرصه لإحالة الشكاوى ضد تلك الحكومات التي وصفها بالعميلة إلى الأمم المتحده ثم إرسالها للمحاكم الدولية المختصة لصدور أحكام رادعة ضد هذه القنوات.

وكانت الجزيرة القطرية بثت العديد من المواد المفبركة لمظاهرات وهمية وقديمة على أنها اندلعت الجمعة الماضي، وزعمت أنها حيَّة وتحدث في مصر؛ ما أثار حالة من الغضب عند المصريين وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.