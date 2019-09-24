اجتماع حاسم بين نتنياهو وغانتس لاختيار رئيس الحكومة الإسرائيلية

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلًا من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، إلى لقاء حاسم يعقد مساء يوم الإثنين، لاختيار من سيشكل الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك، بعد انتهاء مشاورات التوصية برئيس الحكومة المقبلة، والتي أسفرت عن حصول بنيامين نتنياهو، على دعم 55 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية والدينية، مقابل 54 لرئيس تحالف ”كاحول-لافان“، بيني غانتس من أحزاب المركز واليسار والقائمة العربية المشتركة، وفقًا لموقع ”سيروغيم“ العبري.

والأحزاب المؤيدة لنتنياهو هي: الليكود (31 مقعدًا)، وشاس (9 مقاعد)، ويهدوت هتوراة (8 مقاعد)، ويمينا (7 مقاعد)، أما الأحزاب المؤيدة لغانتس فهي: ”كاحول- لافان“ 33 مقعدًا، القائمة العربية المشتركة 10 مقاعد باستثناء أعضاء الكنيست الثلاثة من حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي- بلد“ الذين لم يوصوا بغانتس، و ”العمل-غيشر“ 6 مقاعد، و“المعسكر الديمقراطي“ بواقع 5 مقاعد.

أما حزب ”إسرائيل بيتنا“ برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي يملك 8 مقاعد، فلم يوصي بأي من نتنياهو وغانتس.

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ونقلت القناة (12) في التلفزيون الإسرائيليّ عن مصادر رفيعة لم تسمّها تقديراتها بأن يكلف ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد عقده جلسة معهما.

وقال نتنياهو، بعد انتهاء المشاورات، إن الطريقة الوحيدة لتشكيل الحكومة هي الحوار لتشكيل حكومة وحدة.

ويقلل محللون وصحافيون من قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة خلال مهلة الـ28 يومًا التي يمنحها ريفلين له. وعند انتهاء هذه المهلة، يحقّ لريفلين تمديدها بـ14 يومًا، ويحق له كذلك، إجراء مشاورات أخرى لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.

وسيصدر ريفلين قراره النهائي بشأن ذلك، بعد غد الأربعاء.