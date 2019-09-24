كريستين لاغارد: التوترات التجارية هي أكبر تهديد للاقتصاد العالمي‎

رأت كريستين لاغارد الرئيسة القادمة للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم الإثنين، أن التهديدات التي تتعرض لها التجارة هي أكبر عقبة أمام الاقتصاد العالمي، لكن الاقتصاد الأمريكي ما زال في وضع جيد.
وأبلغت لاغارد، التي ترأس صندوق النقد الدولي منذ 2011، شبكة تلفزيون ”سي.إن.بي.سي“، أن ”الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن تقتطع 0.8% من النمو الاقتصادي العالمي في 2020، وسيكون تأثيرها مثل سحابة كبيرة قاتمة على الاقتصاد العالمي“.
وفي الوقت نفسه، أفادت لاغارد بأن ”الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم، يواصل النمو، إنه في وضع جيد جدًا“.
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