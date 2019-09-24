بيان أوروبي يُحمل إيران مسئولية الهجمات على أرامكو السعودية

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه من الواضح أن إيران مسئولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

قالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في

نيويورك، "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي، وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها الصاروخية".

أضاف البيان، أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسئولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر"، داعيًا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".

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أضاف أن "الهجمات تسلط الضوء على

الحاجة إلى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف".

أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى أن بلاده تستبعد إمكان التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية، مدعيًا أن الشركاء الأوروبيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015- بحسب زعمه.

قال ظريف على تويتر إن عجز بريطانيا وفرنسا وألمانيا "عن الوفاء بالتزاماتها من دون إذن الولايات المتحدة واضح منذ مايو آيار 2018.. لا اتفاق جديد قبل الالتزام بالاتفاق الحالي".