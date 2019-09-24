الجزائر.. وفاة 8 رضع في حريق بمستشفى

قضى ثمانية أطفال رضع، إثر حريق في مستشفى ولادة في وسط الجزائر، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري.

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وقال النقيب نسيم برناوي "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان"، مضيفاً أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03,50 صباحاً (02:50 ت غ).