انتخاب رئيس جديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزكية، سفير مملكة السويد لدى النمسا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، رئيساً جديداً لمجلس محافظي الوكالة لمدة عام 2019 - 2020. وأفاد بيان رسمي صدر عن مقر الوكالة في العاصمة فيينا، بأن مجلس المحافظين انتخب بالتزكية نائبي رئيسة المجلس، المحافظ المصري السفير عمر عامر، ومحافظ أذربيجان السفير غالب إسرافيلوف، في أول اجتماع عقده المجلس عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام، الذي شهد انتخاب 11 دولة انضمت إلى عضوية مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضواً للفترة 2019-2020. اقرأ أيضاً... 4 دول تتنافس على منصب مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"

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