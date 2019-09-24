كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة أطفال رضع في حريق بمستشفى بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، وفاة 8 رضع إثر حريق في مستشفى ولادة بولاية الوادي، وفق مسؤول في الدفاع المدني الجزائري.

وقال النقيب نسيم برناوي من الشرطة الجزائرية لوكالة فرانس برس: "للأسف توفي 8 أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان".

أسباب الحريق

وأضاف أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03:50 صباحا (02:50 توقيت غرينيش).

من جانبها، ذكرت قناة النهار الجزائرية أن الحريق اندلع بمستشفى الأم بشير بن ناصر بولاية الوادي، وأن المواليد الجدد تعرضوا لاحتراق كلي ومن الصعب معرفة عددهم بشكل كامل حتى اللحظة.

وتشير المصادر الأولية حسب القناة أن الأسباب الأولية للحريق هي شرارة كهربائية.

تعزيزات أمنية

وتتوافد عشرات العائلات إلى مصلحة الولادة وسط تعزيزات أمنية مشددة بالمكان.

من جانبه، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادثة.

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التحقيقات الأولية

وقال الوزير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد".

وأوضح أن الحريق مسّ 7 حاضنات، في انتظار إستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات.

حريق في منتجع سياحي

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في حريق نشب، في منتجع سياحي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، موضحة أنها أخمدت الحريق، بعد ساعة ونصف، باستخدام 3 شاحنات و10 سيارات إسعاف.

وأضافت الحماية البدنية، في بيان منها اليوم، أن الحريق اندلع في الساعة الثانية والنصف (1.30 بتوقيت جرينتش) من صباح الأربعاء، في شاليه مساحته 200 متر مربع، بالمنتجع السياحي "الشاطئ الأزرق".

وأكد ضابط في الدرك الوطني للتلفزيون الجزائري، أن التحقيق الأولي كشف أن مجموعة من الشباب اقتحموا ملهى "الخيمة" الليلي، وأضرموا النيران فيه، مشيرا إلى تحديد هوية 3 مجرمين يجري البحث عنهم".

وأوضح المسؤول، أن القتلى وهم 5 رجال وامرأة، تبلغ أعمارهم بين 25 و35 عاما، لجأوا إلى غرفة في الملهى هروبا من النيران، فماتوا اختناقا.

وذكر موقع صحيفة "الخبر"، أن سبب الحريق "ألعاب نارية" أطلقها البعض داخل الملهى.