كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية ترفض المشاركة في عرض الأسطول البحري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سول، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية لن تشارك في عرض الأسطول البحري الياباني، نظرًا لأنه لم تتم دعوتها للعرض، فقد انضم أسطولها البحري عندما تم تنظيم الحدث آخر مرة قبل أربع سنوات.

ويُعد الغياب علامة أخرى على استمرار الضرر الذي لحق بالعلاقات الأمنية بين الجارين بعد نزاع حول تعويض الكوريين الذين جندتهم اليابان كعمال سخرة خلال الحرب العالمية التي أضرت بالعلاقات التجارية.

وقالت تشوي هيون سو، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عندما سُئلت عما إذا كانت كوريا الجنوبية ستشارك في العرض البحري الياباني: "لقد تم الانتهاء من أننا لن نذهب. لم يكن هناك دعوة".

شمل عرض أسطول 2015 أيضًا سفن من أستراليا وفرنسا والهند والولايات المتحدة، بما في ذلك حاملة طائرات يو إس إس رونالد ريغان.

قادت السفن الحربية اليابانية حاملة طائرات الهليكوبتر إيزومو التي يبلغ طولها 248 مترًا (814 قدمًا)، والتي تم تجديدها لحمل مقاتلات الشبح طراز F-35B.

مع توتر العلاقات بين أكبر حلفاء للولايات المتحدة في شرق آسيا، فرضت اليابان قيود تصدير على المواد التي تستخدمها صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية.

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وردت سول بالانسحاب من اتفاق لتبادل المعلومات العسكرية التي شجعتها واشنطن على المساعدة في مواجهة كوريا الشمالية.

في الأسبوع الماضي، وافقت كوريا الجنوبية أيضًا على خطط لتجريد اليابان من مركزها التجاري السريع، والذي يطيل من عمليات التطبيق للموافقة على تصدير بعض المنتجات إلى اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانج كيونج - وها سيلتقي مع وزير الخارجية الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي، في نيويورك يوم الخميس لمناقشة القضايا الحالية بين الجارتين، دون الخوض في تفاصيل.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية سو هون اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون قد يزور كوريا الجنوبية فى نوفمبر المقبل ردا على زيارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن لكوريا الشمالية فى سبتمبر العام الماضي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس الجهاز قوله، خلال اجتماع عام للجنة المخابرات البرلمانية، إن الزعيم كيم قد يزور مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من سول اعتمادا على تقدم في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأضاف، أن الزعيم كيم من الممكن أن يزور الصين للمرة الخامسة لإجراء محادثات قمة مع نظيره الصيني.