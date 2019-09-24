كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي ماكرون يهين أمير قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وهو يتعرض للإهانة من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وظهر في الفيديو، الرئيس الفرنسي وهو يصافح أمير قطر وهو قاعد على كرسيه دون ان يقوم لتحيته كغيره من الرؤساء.

واثار هذا الفيديو غضب عدد من الموالون للنظام القطري الذين أعتبروا ما قام به ماكرون إهانة لأمير بلادهم، الذي قبل الإهانة وجلس في المقعد المجاور لماكرون .

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وهذه الإهانة ليست الأولى حيث تعرض أمير قطر للعديد من الإهانات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من زعماء العالم.

فضيحة جديدة لاحقت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال الأيام الماضية عبر العديد من المواقع الإخبارية، حيث العار الذي جلبه له ولأسرته الحاكمة أخوه الغير شقيق، خالد بن حمد بن خليفة حيث ما يوُاجهه من اتهامات تتعلق بالاختطاف والانتهاكات العنيفة.

دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية رفعها موظفون سابقون لدى الأخ الغير شقيق لتميم كشفتها تقارير أمريكية، بحسب «قطرليكيس» حيث تحريض حارسه الشخصي على قتل شخصين وتهديده بالقتل لهما بسبب عصيانه الأوامر إلى جانب قضية أخرى حول استعباده مواطنًا أمريكيًا آخر، كان يعمل لديه مسعفًا ومراقبًا لوظائفه الحيوية على مدار الساعة، واحتجازه ضد إرادته، وإساءة معاملته.

وذكر موقع «إينر سيتي» الأمريكي أن قضية جديدة مرفوعة بمحكمة في فلوريدا تفيد بأن خالد بن حمد اختطف مواطنًا أمريكيا وهدده بالقتل، موضحًا أنه بناءً على طلب من خالد بن حمد، تم اعتقال المواطن الأمريكي وحبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، فيما تمكنت السفارة الأمريكية وشخص يدعى بيتارد يعمل لدى خالد في الدوحة منذ فترة من مساعدة الأمريكي وإيصاله إلى بر الأمان ليغادر في نهاية المطاف قطر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تواصلت تهديدات وأوامر خالد لبيتارد مهددًا إياه بالقتل وأنه سيدفنه في الصحراء وسيقتل عائلته.

أيضًا طلب خالد بن حمد من حارسه الشخصي تنفيذ جريمة قتل أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مؤكدًا أن الأخطر في هذه القضية أن طلب تنفيذ الجريمة تم على الأراضي الأمريكية.