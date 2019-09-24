كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا يسعون لاجراء محادثات جديدة مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحث زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على الدخول في محادثات حول ترتيب جديد لتعزيز الاتفاق النووي الهزيل الذي أبرمته طهران مع الغرب في عام 2015 - رغم قولهم إنهم ما زالوا يدعمون هذا الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إيران "لقبول التفاوض بشأن إطار طويل الأجل لبرنامجها النووي وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك برنامج الصواريخ الخاص بها وغيرها من وسائل التوصيل."

ذهب جونسون إلى أبعد من ذلك، قائلًا إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة جديدة مع طهران.

صرح جونسون لشبكة "إن بي سي" أن "هناك شخص واحد يمكنه القيام بصفقة أفضل... وهو رئيس الولايات المتحدة. آمل أن تكون هناك صفقة ترامب".

تتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بشكل مشترك بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

بعد الاجتماع في الأمم المتحدة يوم الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يتضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. لا يوجد أي تفسير معقول آخر".

كما تلقي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اللوم على إيران في الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر.

نفت ايران مسؤوليتها، وأعلن متمردو الحوثي اليمنيون المدعومون من إيران الهجوم، على الرغم من اعتقاد المحللين إن الصواريخ المستخدمة لم يكن لديها المدى الذي يمكن إطلاقه من اليمن.

وقد انسحب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة النووية العام الماضي وفرض عقوبات جديدة على طهران. لقد أضرت تلك العقوبات بالاقتصاد الإيراني المتعثر. استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم إلى حدود تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال جونسون متحدثًا يوم الاثنين في الأمم المتحدة "مهما كانت اعتراضاتك على الصفقة النووية القديمة مع إيران، فقد حان الوقت الآن للمضي قدمًا وإبرام صفقة جديدة".

وأوضح مكتب جونسون أن بريطانيا لا تزال تدعم الصفقة القائمة وتريد إيران أن تعود إلى الامتثال.

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من المقرر أن يجتمع جونسون مع ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

عندما سئل ترامب عن دعوة جونسون للتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران، قال: "بوريس رجل ذكي للغاية". لكنه لم يخض في التفاصيل.

و قد اعلن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن الرئيس دونالد ترامب "أغلق الباب أمام المفاوضات" بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي رفعت مكانة البنك المركزي الإيراني إلى مؤسسة "إرهابية عالمية".

صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة يوم الاثنين: "أعرف أن الرئيس ترامب لا يريد أن يفعل ذلك"، مضيفًا "من المؤكد انه تم تضليله".

و اوضح ظريف أيضًا إنه ليس لديه أي سبب للاعتقاد بأن متمردي الحوثيين في اليمن كانوا يكذبون عندما أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الأخير على منشآت نفط سعودية رئيسية.

ووصفه بأنه هجوم "عالي الدقة ومنخفض التأثير" دون وقوع إصابات، وقال: "لو كانت إيران وراء هذا الهجوم، لم يكون سيتبقى شيء من هذه المصفاة".

و تابع قائلا إن الرئيس حسن روحاني سيقترح مبادرة هرمز للسلام الجديدة في المنطقة بمبدأين رئيسيين: عدم التدخل وعدم الاعتداء.

و قد انتقدت إيران رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد اعلان إن بريطانيا خلصت إلى أن إيران مسؤولة عن الهجمات على صناعة النفط في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تنديده "بالجهود غير المثمرة ضد جمهورية إيران الإسلامية".

صرح رئيس الوزراء المحافظ للصحفيين الذين يتوجهون معه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بان بريطانيا تعزى المسؤولية بدرجة كبيرة جدا عن هجوم 14 (سبتمبر) بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز لايران.

اعلن البنتاجون يوم الجمعة انه سيرسل قوات امريكية اضافية ومعدات دفاع صاروخى الى المنطقة. وقال جونسون، إذا تم سؤالنا، فإن المملكة المتحدة "ستفكر في الطريقة التي يمكن أن تكون مفيدة بها".

