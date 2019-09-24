كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعتزم التحدث عن إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير، أنه منن المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواه لمواصلة الضغط على إيران، اليوم الثلاثاء في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال الهجمات على منشآت النفط السعودية التي هزت الشرق الأوسط وأثارت مخاوف بشأن حرب أوسع.

وسيكون هذا ثالث ظهور لـ"ترامب" قبل أن يجتمع قادة العالم في قاعة الأمم المتحدة الرخامية الخضراء في نيويورك، وهناك مجموعة من التحديات العالمية على جدول أعماله، من كوريا الشمالية إلى الصين وفنزويلا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

مع تطلع "ترامب" إلى تحسين مكانته بين الأمريكيين وهو يتطلع إلى معركة صعبة لإعادة الانتخاب العام المقبل، يهدف الرئيس الأمريكي إلى تقديم رسالة مطمئنة لتخفيف مخاوف الناخبين من ميله نحو الخطابة الملتهبة.

مادة "ترامب" الرئيسية في عنوان الصباح هي "إيران"

تم إلقاء اللوم على طهران على نطاق واسع في الهجمات التي وقعت في المملكة العربية السعودية قبل 10 أيام. خلال الأسبوع الماضي، وشدد "ترامب" العقوبات الاقتصادية على إيران وأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عرض لدعم الحلفاء الرئيسيين في المنطقة المتوترة.

وقد أبدى ضبط النفس في استخدام القوة العسكرية ضد إيران بسبب هجمات النفط السعودية، ومقاومة الضغط من الصقور المحافظين الذين يعتقدون أنه يجب معاقبة إيران.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين يوم أمس الاثنين: "لدينا الكثير من الضغوط عليهم وضغط أكثر من أي وقت مضى. الكثير من الأشياء تحدث مع الاحترام لإيران ... سأناقشها غدًا".

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حصل "ترامب" على بعض الدعم المهم في الأمم المتحدة يوم الاثنين عندما ألقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا باللوم على إيران في الهجمات السعودية وحثت طهران على الموافقة على إجراء محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان: "من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول آخر. نحن ندعم التحقيقات الجارية لوضع مزيد من التفاصيل".

سيكون كل من "ترامب" والرئيس الإيراني حسن روحاني، على مقربة هذا الأسبوع بالحضور المزدوج لأحداث الأمم المتحدة. وسيقوم "روحاني" بمخاطبة الكتلة يوم الأربعاء.

كان هناك الكثير من التكهنات حول اجتماع "ترامب" و"روحاني" ولكن لم تظهر أية تأكيدات بعد. وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، إن إيران لن تعقد مثل هذه المحادثات الفردية، لكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الأطراف إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال "روحاني": "رسالتنا إلى العالم في اجتماع الأمم المتحدة هي السلام والاستقرار، ونريد أيضًا أن نخبر العالم بأن الوضع في الخليج شديد الحساسية".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يكافح الزعماء الأوروبيون لنزع فتيل المواجهة التي تختمر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب "ترامب"، فجأة، من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أكد لإيران الوصول إلى التجارة العالمية في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين عن صفقة جديدة لإيران من شأنها كبح الأنشطة النووية الإيرانية وكذلك برامج الصواريخ البالستية.