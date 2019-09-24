كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: استقرار السودان يفشل مخططات ثلاثي الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت فيه، إن الخطوات المتتابعة التى تحدث فى المشهد السودانى تؤكد أنه يسير فى طريق الاستقرار السياسى.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن رفض السودان لأى تقارب مع قطر يصب فى مصلحة البلاد ويجعل السودان خارج نطاق استهداف قطر، رغم كافة المحاولات الخبيثة التى يحيكها النظام القطرى ومن خلفه ثنائى الشر "تركيا وإيران".

ولفت التقرير إلى أن الإجراءات التى تتخذها السودان الآن تعد حائط صد لأى اختراق قطرى، خاصة وأن الاختراق القطرى ما هو إلا بداية للتمدد الإيرانى والتركى فى البلاد.

كشفت قناة مباشر قطر، تحركات تميم بن حمد أمير قطر فى ليبيا، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر.

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وقالت مباشر قطر فى تقرير، إن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.

سلطت قناة مباشر قطر الضوء على تحركات تميم بن حمد أمير قطر فى ليبيا مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر.

وقالت مباشر قطر فى تقرير، إن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.