كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الشعب في مديرية باب المندب بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، افتتاح مدرسة الشعب في مديرية باب المندب محافظة تعز ضمن حملة العودة إلى المدرسة والتي تشمل افتتاح 16 مدرسة ليرتفع عدد المدارس المؤهلة بدعم من دولة الإمارات في الساحل الغربي اليمني إلى 36 مدرسة.

وقام محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يرافقه عبدالله الحبيشي مدير الهلال في الساحل الغربي و مدير عام المديرية محمد الشاعري بجولة داخل المدرسة المكونة من 13 فصلا مع مرافقها.

وتم توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة وسط فرحة عارمة لدى الطلاب لعودتهم إلى مدرستهم التي كانت الحرب المفروضة من قبل المليشيا الحوثية قد أخرجتها عن الجاهزية تماما .

وأكد الجنيبي في تصريح له أن هيئة الهلال وبتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع انتشال ودعم قطاع التعليم في قائمة اهتماماتها الرامية لتطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي وكافة المديريات والمحافظات المحررة.

وعبر الجنيبي عن سعادته وقيادة الهلال لعودة الطلاب إلى مدرستهم بعد ترميمها وتأهيلها وتوفير المستلزمات الدراسية لهم مؤكدا أن ضمان مستقبل الطلاب هو الهدف المنشود .

وتابع : نحن اليوم في ذوباب نفتتح مدرسة مكونة من 13 فصلا دراسيا مع مرافقها بعد ترميمها وإعادة تأهيلها "فرحتنا كبيرة بإنجاز هذا المشروع وتكمن الفرحة الأكبر في عودة الطلاب إلى الصفوف الدراسية" .

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من جانبه عبر محمد الشاعري مدير عام المديرية عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا مؤكدا أن دعمها السخي لقطاع التعليم ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بدرجة أساسية سد الفراغ الكبير وأعاد عجلة الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي إلى الدوران .

وأوضح الشاعري أن مدرسة الشعب في مدينة ذوباب مركز المديرية كانت قد خرجت تماما عن الجاهزية الأمر الذي سيحرم المئات من الطلاب والطالبات من مواصلة التعليم .

ولفت إلى أن عمليات ترميم وتأهيل وتأثيث المدارس تعكس المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم في المديريات المحررة لدى دولة الإمارات .

وفي السياق أكد عادل عنبري مدير مكتب التربية في المديرية أن افتتاح المدرسة الكائنة وسط مدينة ذوباب بعد ترميمها وتأهيلها وضع حلا لمشكلة كبيرة كانت تعانيها إدارة التربية بسبب خروج مبنى المدرسة عن الجاهزية.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت منتصف الشهر الجاري حملة العودة إلى المدرسة بافتتاح مدرسة الجلاء في يختل بمديرية المخا محافظة تعز .