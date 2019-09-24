توفي ثمانية أطفال رضع، خلال ليل الإثنين- الثلاثاء إثر حريق شب داخل مستشفى ولادة في وسط-غرب الجزائر.
وقال النقيب نسيم برناوي لوكالة فرانس برس، صباح اليوم الثلاثاء “للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان”.
وأوضح المتحدث، أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03,50 صباحا (02:50 ت غ).
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة.. وفاة رضع في حريق داخل مستشفى ولادة في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.