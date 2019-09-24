مأساة.. وفاة رضع في حريق داخل مستشفى ولادة في الجزائر

توفي ثمانية أطفال رضع، خلال ليل الإثنين- الثلاثاء إثر حريق شب داخل مستشفى ولادة في وسط-غرب الجزائر.

وقال النقيب نسيم برناوي لوكالة فرانس برس، صباح اليوم الثلاثاء “للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان”.

وأوضح المتحدث، أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، وأنه تمت الإفادة عنه في الساعة 03,50 صباحا (02:50 ت غ).