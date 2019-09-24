طنجة… تبادل للضرب بين سائق سيارة أجرة وفتاة-فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، بطنجة، فيديو لمشدات كلامية بين سائق سيارة أجرة صغيرة وفتاة، تطور إلى تبادل للضرب على مستوى ساحة “الروداني”.

ويظهر الفيديو تبادل السب والشتم بين الطرفين قبل أن تقوم الفتاة بتكسير الزجاج الخلفي لسيارة الأجرة بيدها، ما استفز السائق الذي نزل من عربته وقام بصفعها على مستوى الوجه، ما جعلها تبادله الضربات.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وتدخلت في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما استمعت للاطراف و الشهود، وقررت باستشارة مع النيابة العامة تقديم سائق التاكسي في حالة سراح.