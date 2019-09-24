تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، بطنجة، فيديو لمشدات كلامية بين سائق سيارة أجرة صغيرة وفتاة، تطور إلى تبادل للضرب على مستوى ساحة “الروداني”.
ويظهر الفيديو تبادل السب والشتم بين الطرفين قبل أن تقوم الفتاة بتكسير الزجاج الخلفي لسيارة الأجرة بيدها، ما استفز السائق الذي نزل من عربته وقام بصفعها على مستوى الوجه، ما جعلها تبادله الضربات.
وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وتدخلت في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما استمعت للاطراف و الشهود، وقررت باستشارة مع النيابة العامة تقديم سائق التاكسي في حالة سراح.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة… تبادل للضرب بين سائق سيارة أجرة وفتاة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.