إكسال: إضرام النار في المركز الجماهيري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أضرم جناة مجهولون النار في مبنى المركز الجماهيري في قرية إكسال، الليلة الماضية، ما أسفر عن أضرار وخسائر مادية في أحد المكاتب.

وقال عدد من الأهالي إن طواقم الإطفاء والإنقاذ استدعيت إلى المكان وأخمدت الحريق.

وأعرب الأهالي عن استنكارهم لإضرام النار بمؤسسة خدماتية تعود بالفائدة على السكان وخصوصا طلاب المدارس وأبناء الشبيبة.

هذا، وباشر خبراء الحرائق والشرطة بالتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.