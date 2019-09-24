ماذا قال ميسي بعد تتويجه بجائزة "الأفضل"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" للعام 2019 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء الإثنين.

ونال ميسي اللقب على حساب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك.

وذكر ميسي، عقب التتويج بالجائزة "قبل كل شيء أود أن أشكر كل من قرروا أن تكون هذه الجائزة من نصيبي، ودائما أعترف بجمالية هذه الجوائز، لكنها شيء ثانوي، والألقاب الجماعية تأتي في المقام الأول".

وأضاف "محظوظ أن أكون جالسا مع زوجتي وأبنائي خاصة وأنها المرة الأولى التي يحضرون فيها معي، وتياغو تواجد معي سابقًا لكن كان صغير جدًا ولا يتذكر".

واختتم "أطفالي يحبون كرة القدم، ودائمًا يريدون التقاط الصور مع النجوم، وهم يتحلون بالخجل قليلا لكنهم سُعداء، وحضورهم اليوم شيء مميز جدًا، ولدي شعور رائع حيال ذلك، وابني الثالث كان من الصعب حضوره وتوجب استمراره في المنزل".