مانشستر يونايتد وتوتنهام يتنافسان على ضم ديبالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يتنافسان على ضم نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن يونايتد وسبيرز، لم يفقدا الأمل بعد في التعاقد مع ديبالا، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي، لكن اللاعب هو من عطّل المفاوضات، مفضلًا الاستمرار في تورينو.

ويأتي تمسك سولسكاير وبوكيتينو بضم ديبالا الملقب بـ "لا خويا" أو الجوهرة، نظرًا لخروجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري، وغيابه عن المشاركة الأساسية لصالح غونزالو هيغوين، ورغبتهما القوية في دعم الهجوم.