بيت جن: إصابات في حريق داخل منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول ببلدة بيت جن في الجليل الأعلى أسفر عن إصابات بشرية، الليلة الماضية.
وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى المكان بإتمام إخماد الحريق الذي اتضح أنه شب في مطبخ المنزل، بعدما تمكن أصحاب المنزل من إخماده.
ونقلت الطواقم الطبية مصابين، على ما يبدو، جراء استنشاق الدخان إلى المستشفى.
وأخرجت طواقم الإطفاء الدخان من المنزل وباشر خبير الحرائق والشرطة بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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