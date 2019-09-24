مقتل لاعب كرة سلة أميركي بهجوم مسلح

تابع البيان عن اللاعب الذي حمل الوانه في 2012 "لقد كان ايميت لاعبا مميزا والنادي الرياضي آلمه الخبر المفجع ونتمنى لروحه ان ترقد بسلام".
وبحسب تقرير للشرطة، كان ايميت (37 عاما) جالسا في سيارته خارج منزله الساعة الثانية والنصف فجر الاثنين عندما اقترب منه شخصان مسلحان. وبعد مشاجرة، فرّ إيميت لكن تم إطلاق النار عليه. وعثر عليه أحد المارة في وقت لاحق لكنه توفي المستشفى.
وذكر بيان لبطولة "بيغ 3" لثلاثة لاعبين ضد ثلاثة على سلة واحدة والتي أطلقها آيس كيوب نجم الهيب هوب "بيغ 3 في حالة صدمة بسبب الوفاة المأساوية والمفاجأة لأندريه ايميت".
وتابع عن اللاعب السابق في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "كان أندريه أحد أفراد عائلة بيغ 3 لموسمين ولم تفارقه الابتسامة. كانت رفقته جميلة بسبب لطفه تجاه الآخرين وسلوكه المحبب".
واختار سياتل سوبرسونيكس عام 2004 ايميت في درافت دوري "ان بي ايه" وشارك فيه لموسمين مع ممفيس غريزليز ونيوجيرزي نيتس. وتضمن مشواره الاحترافي مشاركات في بطولات الصين، فنزويلا، فرنسا، لبنان (الرياضي وعمشيت)، المكسيك وبويرتوريكو.
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