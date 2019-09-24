وفاة 8 مواليد بحريق في مستشفى بالجزائر

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، الثلاثاء، بوفاة 8 أطفال حديثي الولادة جراء حريق شب بمستشفى في ولاية الوادي الجزائرية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة فإن الوفيات الثمانية هم مواليد جدد، حيث تعرضوا لاحتراق كلّي، مما جعل التعرف عليهم أمراً صعباً، بحسب مصادر الصحيفة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الأسباب الأولية للحريق هو شرارة كهربائية.
وتوافدت عائلات الضحايا على جناح الولادة، حيث يعاني معظمهم من حالات هيستيرية، بحسب الصحيفة.
وأضيف المصدر، أن هناك تكتماً كبيراً في إعطاء المعلومات، مشيراً إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة في المكان.
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