2019-09-24 | 09:03
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وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "استقبلنا في مكتبنا بمبنى وزارة الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب الوطني بالتايكواندو "إيناس عطا عبد الخالق"، لبحث متطلباتها واستعداداتها لبطولة العالم التي ستنطلق في القاهرة خلال الأيام المقبلة".
واوضح أن "الدولة متمثلة بوزارة الشباب والرياضة تهتم بجميع الألعاب، سواء الفردية أم الجماعية، وتحرص على تطويرها والنهوض بها، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لها، سواء مادياً أم معنوياً".
وبين بالقول، "استمعنا إلى معاناة "إيناس" لعدم وجود اتحاد للعبة منذ سنوات، وكونها تشارك في البطولات الرسمية وغير الرسمية على نفقتها الخاصة".
وأضاف أن "الدولة لن تتخلى عن أبنائها لا سيما المتميزون، لذا نحن حريصون على تقديم كل ما من شأنه تأمين مشاركة اللاعبة في البطولة ولن نقف مكتوفي الأيدي".
وتابع قائلا، "أناشد وسائل الإعلام المختلفة، الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية، وتسليط الضوء عليها، فضلاً عن الأبطال والرياضيين في كل الألعاب وعدم حصر الرياضة بكرة القدم فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يؤكد حرصه على تأمين مشاركة 'حسناء التايكوندو' في بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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