عاصفة هيكا ترتقي إلى إعصار من الدرجة الأولى

قالت البحرية الأمريكية، إن عاصفة هيكا ترتقي، الإثنين، إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة رياح 65 كم/س.

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في بيان، تطور العاصفة المدارية "هيكا" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى على أن يستمر بالتحرك إلى الغرب باتجاه السواحل العمانية، وتكون سرعة الرياح حول المركز 120 – 130 كم/س خلال الـ12 ساعة المقبلة.

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وأوضح: "يضعف لاحقا ليصبح عاصفة مدارية عند اقترابه من السواحل الوسطى لعمان صباح الأربعاء المقبل، ولا يوجد تأثير مباشر خلال الـ3 أيام المقبلة".

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي، وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة صباح الأربعاء.

وازداد تعمق العاصفة المدارية في وسط بحر العرب، وأصبح موقعها عند خط عرض 20.2 درجة شمالاً وخط طول 64.2 درجة شرقاً، وتتحرك بسرعة 26 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 110 كم/س.