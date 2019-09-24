ماكرون يطالب إيران بخطوات جادة لنزع فتيل التوتر

الرئيس الفرنسي خلال كلمة للصحفيين في أروقة الأمم المتحدة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران بالبدء في اتخاذ خطوات من شأنها نزع فتيل الأزمة بالشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية؛ فإن ماكرون قال لنظيره الإيراني حسن روحاني إن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة.

وأجرى الرئيس الفرنسي مباحثات مع روحاني، أمس الإثنين، استغرقت أكثر من 90 دقيقة، بعد لقاء سبقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





والتقى ماكرون "روحاني" بعد وقت قصير من توجيهه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهاما مباشرا لإيران بالضلوع في هجوم على منشأتي النفط السعوديتين منتصف الشهر الجاري.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات مسيرة.



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وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.

فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية: "في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقا، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ (هذا الطريق)"، مؤكداً أن من الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة.





ويقوم ماكرون بمساعٍ لجمع ترامب وروحاني في نيويورك، في إطار العمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

وفي سؤال صحفي للرئيس الأمريكي حول إمكانية لقاء نظيره الإيراني، رد ترامب قائلا: "سنرى ما سيحدث".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث الملف الإيراني.