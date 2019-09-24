نشاط دبلوماسي مكثف لعبدالله بن زايد على هامش جمعية الأمم المتحدة

شهدت نيويورك نشاطا مكثفا، الثلاثاء، للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واستهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لقاءاته باجتماع مع وروهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا؛ حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أوغندا في العديد من المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أوضح الرئيس الأوغندي اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، حيث بحثا العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تطويرها.

وخلال اللقاء، أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك.

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في الوقت نفسه، عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اجتماعا مع عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات تدعم السودان في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار والتقدم.

بدوره، نوه حمدوك بحرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك.





وشهدت الساعات القليلة الماضية سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى كلا من وزراء خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وأذربيجان ألمار مامادياروف، وكرواتيا الدكتور جوردون جريليك رادمان، وأوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعليمية والسياحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.‎

ويترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.



ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خطابا أمام الجمعية العامة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري.