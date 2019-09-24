الان تتابع إتلاف عشرات الألغام الحوثية في حضرموت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حضرموت- الخليج 365:
اتلفت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، عدداً من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.
وقالت مصادر أمنية، إن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى تمكنت من إتلاف عدد من الألغام بعد تفكيكها في مديرية شبام بمحافظة حضرموت، وفق موقع المشروع السعودي لنزع ألغام الحوثي “مسام”، اليوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن الألغام التي تم تفكيكها زرعتها عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أخرى حوثية، حيث تم زراعة ألغام متنوعة في منطقة وادي بن علي، في شبام.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف عشرات الألغام الحوثية في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.