إتلاف عشرات الألغام الحوثية في حضرموت

جدة - عمرو شويل حضرموت- الخليج 365:

اتلفت ‏الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، عدداً من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمديرية شبام بمحافظة حضرموت.

وقالت مصادر أمنية، إن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى تمكنت من إتلاف عدد من ‎الألغام بعد تفكيكها في مديرية ‎شبام بمحافظة ‎حضرموت، وفق موقع المشروع السعودي لنزع ألغام الحوثي “مسام”، اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن الألغام التي تم تفكيكها زرعتها عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أخرى حوثية، حيث تم زراعة ألغام متنوعة في منطقة وادي بن علي، في شبام.