الجزائر.. مصرع 7 أطفال حديثي الولادة في حريق مستشفى

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

أطفال

كتب متابعات_الخليج 365

تفحم 8 مواليد، فجر الثلاثاء، في حريق ضخم نشب في جناح الولادة بمستشفى الأمومة والطفولة بوادي سوف في الجزائر.



وذكر التلفزيون الحكومي أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد النيران المشتعلة في المستشفى الكائن بولاية الوادي الساعة الـ4 صباحا بتوقيت الجزائر.

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ونقل التلفزيون الجزائري عن مصدر قوله إن "رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ووجه وزير الصحة بالانتقال إلى مكان الحادث لمعرفة أسبابه ومعاقبة المسؤول".

وقالت صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية إن الأسباب الأولية لاندلاع الحريق في المستشفى شرارة كهربائية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "عائلات الضحايا توافدت على المستشفى في حالة هيستيرية".

وقال المصدر: "هناك تكتم كبير في إعطاء المعلومات"، مشيرا إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المستشفى.