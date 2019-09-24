قلق من تمويل جمعيات خيرية قطرية للإرهاب في مالي .. شاهد

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قطر الخيرية

كتب متابعات_الخليج 365

يسود حالة من القلق جراء تمويل جميعات خيرية قطرية للتنظيمات الإرهابية في مالي، حيث ذكرت تقارير غربية في قت سابق، أن قطر دعمت عبر الغطاء الخيري حركات مثل «أنصار الدين» المسلحة في مالي .



ولم تكن التحركات القطرية في مالي خافية على أحد، خاصة الفرنسيين الذين تساءلوا عن الدور الذي تلعبه الدوحة في شمالي البلاد الخاضع لسيطرة المسلحين المتطرفين.

واتهمت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني مارين لوبان والنائبة عن الحزب الشيوعي ميشيل ديمسين قطر بدعم المتطرفين في شمالي مالي لوجستيا.

Advertisements

وظهرت أولى الاتهامات ضد قطر بدعم المجموعات المتطرفة في مالي عام 2012، في مجلة "لوكانار أنشينيه" واسعة الانتشار في مقال بعنوان "صديقتنا قطر تمول الإسلاميين في مالي".

ونقلت المجلة عن مصدر بالمخابرات الفرنسية قوله، إن "حركة أنصار الدين التابعة للقاعدة، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والانفصاليون الطوارق، تلقوا جميعا أموالا من قطر".

وكانت غاو قد سقطت بالفعل في يد المتطرفين، مما يعني أن المساعدات ما هي إلا دعم لوجستي لهؤلاء المسلحين.

وتحدثت كثير من التقارير الاستخباراتية الفرنسية عن دعم قطر للجماعات الإرهابية شمالي مالي وطموحاتها الإقليمية وأطماعها في نفط الساحل بعد إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا من خلال ميليشيات تدعمها الدوحة.

ونقلت مجلة "لو أكسبريس" في دبسمبر 2013 عن الخبير الإقليمي مهدي لازار قوله، إن علاقة قطر الجيدة بسلطة إسلامية شمالي مالي سيتيح لها استغلال موارد الذهب واليورانيوم في البلاد، إضافة إلى الاستثمار في تطوير إمكانيات النفط والغاز.