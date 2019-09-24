ترامب: أستحق جائزة نوبل للسلام

الموجز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، معتبراً منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف.

وأضاف ترامب، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه "يمكن أن أمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه".

وأشار ترامب إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما مُنح تلك الجائزة في عام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.

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وكان أوباما قد حصل على جائزة نوبل للسلام تقديراً لـ"جهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب"، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل النروجية، بالرغم من أنهن لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه تم منح أوباما تلك الجائزة مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها.

وتأتي تصريحات ترامب على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.