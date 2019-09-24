الارصاد الجوية:لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على مواقع التواصل

أفادت مصاحة الارصاد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وأكدت انه لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​. ان ​مصلحة الارصاد الجوية​ هي المصدر الوحيد لتسمية العواصف وفق المعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للارصاد الجوية.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ليلاً.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،مع تشكّل الضباب على المرتفعات ليلاً. أما الخميس فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.