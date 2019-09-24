ضبط كمية كبيرة من الأحذية والالبسة المهربة في بلدة المرج وتوقيف 3

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن لكشف عمليات تهريب البضائع من وإلى ​لبنان​، توافرت معلومات مؤكدة حول قيام احدى الشبكات بتحضير عملية تفريغ لشحنة كبيرة من البضائع المهربة داخل مستودعات في ​بلدة المرج​-البقاع. على الفور باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها اللازمة لكشف هوية أفرادها وتوقيفهم بالجرم المشهود، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتهم جميعاً، وهم كل من اللبنانيين: ب. ج. (مواليد العام 1997) ر. ك. (مواليد العام 1996) ع.ن. (مواليد العام 1995)".

وأوضحت أنه "بتاريخ 20/09/2019 نفذت القوة الخاصة في الشعبة ​مداهمة​ للمستودع الذي يتم فيه تفريغ البضائع في بلدة المرج، وتمكنت من ضبط/3/ ​شاحنات​ كانت تحاول تفريغ حمولتها فضلاً عن البضائع المحمّلة فيها بحيث تبين انها ذات علامات تجارية (ماركات) عالمية، وهي عبارة عن كمية كبيرة من الأحذية والألبسة المهرّبة من ​الأراضي السورية​. بالتحقيق معهم، اعترفوا أن البضائع المضبوطة مهربة من الأراضي السورية، وقد قاموا بنقلها من مستودعات في المنطقة الحدودية ضمن محافظة بعلبك-الهرمل إلى بلدة المرج. خُتمت المستودعات بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".