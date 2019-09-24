أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري أن "الأعداء الذين يحاولون مهاجمة إيران سيواجهون الهزيمة"، وذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة والسعودية وقوى أوروبية الجمهورية الإسلامية بمهاجمة منشأتي نفط سعوديتين.
ولفت الى "أننا قلنا للعدو مرارا إنه إذا وقع أي انتهاك بحق هذا البلد، فسيواجه مصير الطائرة المسيرة الأمريكية والناقلة الإنجليزية"، مضيفا: "ستكون نتيجة أي انتهاك بحق هذا البلد الأسر والهزيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإيراني: من يعتدي علينا سيواجه الهزيمة والأسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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