رئيس الأركان الإيراني: من يعتدي علينا سيواجه الهزيمة والأسر

أعلن رئيس أركان ​القوات المسلحة​ ال​إيران​ية الميجر جنرال ​محمد باقري​ أن "الأعداء الذين يحاولون مهاجمة إيران سيواجهون الهزيمة"، وذلك بعد أن اتهمت ​الولايات المتحدة​ و​السعودية​ وقوى أوروبية ​الجمهورية​ الإسلامية بمهاجمة منشأتي نفط سعوديتين.

ولفت الى "أننا قلنا للعدو مرارا إنه إذا وقع أي انتهاك بحق هذا البلد، فسيواجه مصير الطائرة المسيرة الأمريكية والناقلة الإنجليزية"، مضيفا: "ستكون نتيجة أي انتهاك بحق هذا البلد الأسر والهزيمة".

