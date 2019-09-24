وزير خارجية إيران: مستعدون للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور نيويورك حاليا، إن طهران مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وأعلن ظريف أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحا للأمن في منطقة الخليج، يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتضمن تشكيل تحالف بعضوية إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت.

وقال ظريف في اجتماع مع الصحفيين بالأمم المتحدة: «العراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت يجب أن ينضموا للتحالف الذي تعتزم إيران تقديمه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأضاف ظريف: «سيعمل هذا التحالف تحت رعاية الأمم المتحدة».

كما أكد ظريف أن «إيران قد تلتقي مع الولايات المتحدة في صيغة 5+1، وأنه من المستحيل عقد لقاء ثنائي».