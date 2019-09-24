دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران

نيويورك (رويترز) - رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين "نحن لا نحتاج إلى وسيط...هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".

وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)