شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: إنشاء 2529 وحدة سكنية بتكلفة 355 مليون جنيه فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من إنشاء 2529 وحدة سكنية بتكلفة 355 مليون جنيه فى محافظة البحيرة.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية النهائى عن نتائج زيارة محافظة البحيرة، إلى أن هذه الوحدات السكينة تشمل 964 وحدة بوادى النطرون، و60 وحدة بحوش عيسى، و352 وحدة بمركز بدر، و226 وحدة بالدلنجات، و210 وحدات بكفر الدوار، بالإضافة إلى إعمار قرية عفونة وتضم 96 منزلا تبلغ مساحة المنزل 200 م2، و716 وحدة بكفر الدوار وصلت نسبة تنفيذهم 99%، وجار استكمال 3 مشروعات (مبنى مديرية الإسكان، ومبنى الحماية المدنية، ورفع كفاءة الوحدة المحلية بمركز بدر) بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير، أن المحافظة اتخذت بعض الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة العشوائيات، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو القضاء عليها، ومنها أنه تم إعداد مقايسة لتحويل أسلاك الضغط العالى لكابلات أرضية بتكلفة 73,711 مليون جنيه بمنطقة السناهرة بمركز كفر الدوار، وتم مخاطبة صندوق تطوير العشوائيات لاعتماد خطة التطوير، وجار تقنين وضع المواطنين بمنطقة باط الكوم بمركز أبو المطامير وفقا لرغباتهم بتقنين أوضاع واضعى اليد بتلك المنطقة، وتم إعداد مقايسة لإنشاء وحدات سكنية بمساحة 75 م2 بمنطقة أبو بطيحة بمركز حوش عيسى، وجار استكمال شبكات الصرف الصحى ببحيرة الصرف بمركز وادى النطرون بتكلفة تقديرية 12 مليون.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نظمت زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة خلال يوم 26 يونيو الماضى، للوقوف على المشروعات التى يتم تنفيذها، والتعرف على احتياجات ومشكلات المحافظة، وأعدت اللجنة تقريرها النهائى عن نتائج الزيارة، وعرضت التقرير منذ أيام على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة.