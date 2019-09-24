بالصور: مدرس عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية

ويدعو "ماجد كاظم" المدرس بمدرسة إعدادية في العاصمة بغداد، عبر هذا العمل الرمزي، إلى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.

وقال كاظم إنه نجح في تحويل الـكلاشينكوف إلى آلة موسيقية بعد عمل طويل.