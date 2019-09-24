بالصور: مدرس عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية

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حول مدرس عراقي بندقية "كلاشنكوف" إلى آلة موسيقية، تصدح منها أصوات الموسيقى بدل الطلق الناري.
وقال كاظم إنه نجح في تحويل الـكلاشينكوف إلى آلة موسيقية بعد عمل طويل.
وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.
وأردف: "أردت عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى".
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