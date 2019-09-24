إحباط محاولة تهريب (20) عجلة في العراق 'صور'

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب (20) عجلة في العراق، مبينة ان هذه السيارات هي دون الموديل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم إحباط محاولة تهريب عجلات غير مسموح باستيرادها (دون الموديل) عدد (20) مخبأة خلف إطارات مستعملة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة"، مبينا ان "عملية الضبط تمت في سيطرة البحث والتحري بعد إنجاز المعاملات الكمركية من قبل المركز الكمركي في المنفذ".

واضاف انه "بعد تدقيق الارسالية والكشف على الحاويات تبين وجود عجلات دون الموديل معدة للتهريب مخبأة خلف إطارات مستعملة وبواقع (10000) إطار صيني المنشأ"، مشيرا الى ان "مامثبت في المعاملات الكمركية للبضاعة عناوين وهمية عدة منها سقوف ثانوية وغسالات جديدة".

وتابع انه "تم احالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الميناء لغرض عرضه امام قاضي تحقيق ام قصر لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

Advertisements