انتقاد لعدم اصطحاب رئيس الوزراء لمحافظ حلبجة ضمن الوفد الزائر للصين

انتقد النائب هوشيار عبدالله، الثلاثاء، عدم اصطحاب رئيس الوزراء لمحافظ حلبجة ضمن الوفد الزائر للصين، معرباً عن أمله أن يتم تصحيح هذا الخلل الذي قد يكون فنياً وليس إقصاء متعمدا.

وقال عبد الله في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء اصطحب في رحلته الى جمهورية الصين الشعبية وفداً حكومياً ضم محافظي كافة المحافظات العراقية وبضمنها محافظات إقليم كردستان باستثناء محافظ حلبجة"، مبينا ان "هذا الأمر يدعو الى الاستغراب والتساؤل".

وأضاف عبدالله ان "هذه المحافظة المضحية التي كانت وماتزال إيقونة ورمزاً عالمياً للفداء تستحق الأولوية في الاهتمام والتعريف بقضيتها ومظلوميتها في المحافل الدولية، لكننا تفاجأنا عندما علمنا بأن محافظ حلبجة لم يكن ضمن الوفد الحكومي الذاهب الى الصين، وهذا الأمر يحز في نفوسنا".

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واعرب عبد الله عن امله "أن ما حصل كان خللاً فنياً وليس اقصاءً متعمداً"، داعيا رئيس الوزراء الى "تصحيح هذا الخطأ في المستقبل والتعامل مع هذه المحافظة الفتية بالشكل الذي يليق بتضحيات أبنائها وبمكانتها كمحافظة عراقية تستحق الاهتمام والتقدير".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختتم يوم امس الاثنين زيارته الى الصين على راس وفد حكومي كبير رفيع المستوى، حيث تم عقد ثمانية اتفاقات بمختلف المجالات.