صالح وميركل يؤكدان اهمية الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم الثلاثاء. وقال المكتب إنه جرى خلال اللقاء، (الذي تم مساء امس الاثنين) ، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحاً وتدريباً.



واشار البيان الى أن صالح والمستشارة الألمانية استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



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