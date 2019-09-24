مسؤول عسكري: الهجوم على إيران سيعود بالأسر والهزيمة على الأعداء

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال مسؤول عسكري إيراني كبير اليوم الثلاثاء إن الأعداء الذين يحاولون مهاجمة إيران سيواجهون الهزيمة، وذلك بعد أن اتهمت

الولايات المتحدة وقوى أوروبية ايران بمهاجمة منشأتي نفط سعوديتين.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس أركان القوات المسلحة الميجر جنرال محمد باقري قوله “قلنا للعدو مرارا إنه إذا وقع أي انتهاك بحق هذا البلد، فسيواجه مصير الطائرة المسيرة الأمريكية والناقلة الإنجليزية.

وأضاف “ستكون نتيجة أي انتهاك بحق هذا البلد الأسر والهزيمة”.