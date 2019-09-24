ماكرون و أمير قطر

كتب متابعات_الخليج 365

وظهر في الفيديو، الرئيس الفرنسي وهو يصافح أمير قطر وهو قاعد على كرسيه دون ان يقوم لتحيته كغيره من الرؤساء .

واثار هذا الفيديو غضب عدد من الموالون للنظام القطري الذين أعتبروا ما قام به ماكرون إهانة لأمير بلادهم، الذي قبل الإهانة وجلس في المقعد المجاور لماكرون .

وهذه الإهانة ليست الأولى حيث تعرض أمير قطر للعديد من الإهانات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم من زعماء العالم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ماكرون يهين أمير قطر والجزيرة تبث الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.